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Сюжет: Насилие над детьми

В Сузаке девочка забеременела и родила от брата

В Сузакском районе Джалал-Абадской области 16-летняя девочка забеременела и родила от старшего брата. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сейчас подозреваемый водворен в камеру. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

«Состояние матери и ребенка удовлетворительное. Милиция назначила соответствующие экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» УК КР», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160111/
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