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Происшествия

Финпол задержал перекупщика: пытался продать 50 пачек клексана

Финпол задержал перекупщика, пытавшегося продать 50 пачек клексана. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, мужчину задержали в ходе контрольной закупки на подземной стоянке одного из торговых центров Бишкека. В ходе обыска автомобиля подозреваемого было обнаружено 50 упаковок препарата.

В отношении спекулянта проводится досудебное производство, устанавливается, где был приобретен препарат, причастные лица.

В Финполе добавили, что факты спекуляции будут строго пресекаться.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159905/
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