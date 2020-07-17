С начала года выявлена стихийная продажа почти 39 тысяч литров ГСМ

С начала года налоговики выявили стихийную продажу 38 тысяч 925 литров топлива. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

При этом только в течение последнего месяца в ходе рейдов обнаружено 23 тысячи 562 литра нефтепродуктов. Материалы по выявленным фактам переданы в ГСБЭП для принятия мер.

«Для пресечения теневого оборота нефтепродуктов, усиления контроля за ввозом, хранением и реализацией, а также для противодействия нелегальному обороту нефтепродуктов на территории Кыргызстана Налоговой службой совместно с МВД и ГСБЭП на постоянной основе проводятся рейдовые проверки соблюдения законодательства. В том числе рейды проходят в местах стихийной торговли нефтепродуктов (обочины дорог, территории частных домов, конечные остановки автобусов, микроавтобусов)», — подчеркнули в Налоговой службе.

Кроме того, с 1 июля 2020 года введено требование электронных товаротранспортных накладных. Нововведение на рынке нефтепродуктов применяется к субъектам предпринимательства, занимающимся добычей, производством, импортом и реализацией нефти и нефтепродуктов.