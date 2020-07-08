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В Джалал-Абадской области обнаружена крупная партия незаконного алкоголя

В Джалал-Абаде изъято более 50 тысяч бутылок алкоголя с сомнительными акцизными марками. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, выявлен факт незаконного хранения спиртных напитков для их реализации без соответствующей лицензии на осуществление предпринимательской деятельности. Стоимость обнаруженного алкоголя составляет более 2 миллионов сомов.

«Алкоголь был разлит в различные емкости с разным наименованием. Материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158722/
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