В Джалал-Абадской области обнаружена крупная партия незаконного алкоголя

В Джалал-Абаде изъято более 50 тысяч бутылок алкоголя с сомнительными акцизными марками. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, выявлен факт незаконного хранения спиртных напитков для их реализации без соответствующей лицензии на осуществление предпринимательской деятельности. Стоимость обнаруженного алкоголя составляет более 2 миллионов сомов.

«Алкоголь был разлит в различные емкости с разным наименованием. Материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.