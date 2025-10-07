В странах ЕАЭС пресекли оборот 6,6 миллиона единиц контрафактной продукции

В странах Евразийского экономического союза пресекли оборот 6,6 миллиона единиц контрафактной продукции. Об этом на пленарном заседании международного форума «Антиконтрафакт-2025» в Минске сообщил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.

По его данным, с 2020 по 2024 годы уполномоченные органы стран ЕАЭС также пресекли оборот 53 миллионов единиц контрафакта.

В 2024 году в странах Союза пресечен оборот 6,6 миллиона единиц контрафактной продукции — это почти на 15 процентов превышает показатели предыдущего года.

Бахыт Султанов отметил, что растет роль искусственного интеллекта в деятельности, позволяющей пресекать распространение контрафактной продукции. В качестве примера он привел использование инструментов мониторинга предложений о продаже товаров на маркетплейсах, позволяющих обнаруживать контрафактный товар еще до того, как это предложение станет доступным потребителю.