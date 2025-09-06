В Бишкеке налоговики выявили подпольный цех по производству водки

В столице Государственная налоговая служба выявила очередной подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. В ходе рейда изъято более 700 бутылок готовой продукции, 217 литров спирта, около 10 тысяч фейковых этикеток и оборудование для розлива.

По предварительным данным, поддельную водку продавали на городских рынках под видом легального товара. На месте работают эксперты налоговой службы, проводится расследование по факту незаконного оборота алкогольной продукции.