В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Сотрудники Налоговой службы выявили в Бишкеке склад, где незаконно производилась и фасовалась алкогольная продукция.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проверки в помещении найдены акцизные марки старого образца и сомнительного происхождения, а также пустые бутылки, крышки и этикетки популярных брендов.

По предварительным данным, готовая продукция распространялась на местных рынках столицы.

В ГНС отметили, что на месте составлены акты, изъяты образцы для экспертизы, а материалы дела переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и юридической оценки.