13:11
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Происшествия

В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Сотрудники Налоговой службы выявили в Бишкеке склад, где незаконно производилась и фасовалась алкогольная продукция.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проверки в помещении найдены акцизные марки старого образца и сомнительного происхождения, а также пустые бутылки, крышки и этикетки популярных брендов.

По предварительным данным, готовая продукция распространялась на местных рынках столицы.

В ГНС отметили, что на месте составлены акты, изъяты образцы для экспертизы, а материалы дела переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и юридической оценки.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347389/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
ГНС собрала 59,7 миллиарда сомов страховых взносов с начала 2025 года
В ГНС отказались от создания управления по борьбе с налоговыми преступлениями
Сотрудники Налоговой службы задержали незаконную партию препаратов
В странах ЕАЭС пресекли оборот 6,6 миллиона единиц контрафактной продукции
Фискальное ПО начали внедрять в отелях Бишкека, Оша и Джалал-Абада с 1 октября
Кабмин забрал себе налоги, таможню и контроль над алкоголем
В Кыргызстане сбывали иностранную просрочку под видом отечественного продукта
ГНС ведет работу по переводу информационных систем на кыргызский язык
Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Жогорку Кенеше
В Чуйской области выявлены подпольные цеха по производству алкоголя
Популярные новости
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по&nbsp;подозрению в&nbsp;вымогательстве Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение силой 4&nbsp;балла В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
В&nbsp;Балыкчи в&nbsp;жилом доме обнаружено тело 13-летней девочки В Балыкчи в жилом доме обнаружено тело 13-летней девочки
Бизнес
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
16 октября, четверг
12:58
Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей Кыргызстана Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей...
12:51
В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
12:48
Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии
12:43
Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда
12:37
Выставка «Сергей Есенин. Литературное путешествие» открылась в центре Бишкека