20:38
Об ответственности за незаконное производство спирта напомнили в ГУУР МВД

Благодаря социальным сетям и активным обращениям граждан в Кыргызстане усилилось выявление цехов по незаконному изготовлению алкогольной продукции. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил старший оперуполномоченный 4-го управления ГУУР МВД Мирлан Асилов.

По его словам, иногда сообщения поступают из больниц, если поводом для госпитализации пациентов послужило отравление контрафактной продукцией.

Незаконное производство алкогольной и безалкогольной продукции, в том числе соков, напитков, представляет угрозу общественной безопасности, здоровью граждан, а также экономике страны.

«МВД, Минэкономики и ГНС проводят по всей республике рейдовые мероприятия по пресечению, предотвращению реализации контрафактных товаров. В производстве имеются возбужденные уголовные дела. При обнаружении нелегальных цехов проводятся следственные действия. Готовая продукция, оборудование, упаковки, акцизные марки — все это подлежит изъятию и по решению суда уничтожению, помещение опечатывается», — сказал Мирлан Асилов.

Читайте по теме
В Бишкеке налоговики выявили подпольный цех по производству водки

Он отметил, что о подобных фактах можно сообщить по номеру 102, а для проверки подлинности акцизов есть специальное приложение. Любой желающий может его скачать и получить всю информацию о поставщиках той или иной продукции. Незаконные акцизы таких сведений не содержат.

«Согласно статье 240 УК КР, незаконное производство спирта и алкогольной продукции в крупном размере наказывается штрафом или лишением свободы до двух лет, в особо крупном размере — до пяти лет лишения свободы. Крупным размером признается 100 и более литров, особо крупным — 200 и более литров спирта и алкогольной продукции. Также применяются статьи о подделке акцизных марок», — добавил Мирлан Асилов.
