Происшествия

В Чуйской области выявлены подпольные цеха по производству алкоголя

Пресечена масштабная незаконная деятельность по изготовлению и сбыту алкогольной продукции сомнительного происхождения. Подпольные цеха работали в Бишкеке и Чуйской области, сообщает пресс-служба МВД.

По факту возбуждено уголовное дело «Незаконное производство спирта и алкогольной продукции» УК КР.

В ходе обысков сотрудники МВД обнаружили и изъяли десятки тонн спиртосодержащих смесей, кустарно изготовленные напитки, оборудование и поддельные акцизные марки.

На улице Московской в Бишкеке у гражданина Г.А., 1973 года рождения, изъято 25 емкостей по 20 литров, 460 бутылок готовой продукции, а также аппараты и сырье для ее изготовления.

В жилмассиве «Колмо» у гражданки М.А., 1993 года рождения, обнаружены 20 коробок (по 36 стаканчиков водки в каждой), 7 коробок (по 25 бутылок объемом 0,7 литра), аппараты, пустые бутылки и различные акцизные марки.

В селе Кок-Жар Чуйской области в доме гражданина К.О., 1953 года рождения, изъяты 31 бочка по 200 литров заготовочной смеси, 7 бочек готового вина кустарного производства и оборудование.

На улице Брестской в Бишкеке у гражданина Б.Т. обнаружены почти две сотни пустых бутылок, предназначенных для розлива поддельного алкоголя.

Всего из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн спиртосодержащей продукции, самодельные аппараты и большое количество поддельных акцизных марок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343568/
просмотров: 465
