Экономика

Более 6,6 миллиона контрафактных товаров выявили в странах ЕАЭС

Более 6,6 миллиона контрафактных товаров выявили в странах Евразийского экономического союза в 2024 году. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, зафиксировано 1 тысяча 465 нарушений в сфере интеллектуальной собственности. Информация отражена в отчете о мониторинге правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС, который представлен на заседании консультативного комитета по интеллектуальной собственности.

Как отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов, наиболее часто подделывают товары, пользующиеся массовым спросом.

«Антирейтинг возглавили товары повседневного спроса: одежда и обувь, бытовая техника, автозапчасти, а также парфюмерия и косметика. Именно эти категории наиболее уязвимы для нарушителей», — добавил он.

В ЕЭК также обсудили ключевые инициативы в сфере интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС. В фокусе внимания — выработка согласованных подходов к пресечению нарушений в интернете, создание поискового сервиса для проверки объектов промышленной собственности.

Эти меры являются частью плана по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и направлены на создание безопасной и прозрачной среды для бизнеса и потребителей.

Также обсуждены запуск единого таможенного реестра объектов ИС и введение системы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС. 
