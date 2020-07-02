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Происшествия

В Финполе рассказали, куда и как обращаться при завышении цен на лекарства

ГСБЭП проверяет аптечные пункты в целях недопущения завышения цен на медицинские препараты и средства защиты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По ее данным, ранее подобные мероприятия проводились в профилактических целях. Службой установлены факты необоснованного завышения цен, по которым будут приняты соответствующие жесткие меры. Цены на лекарственные препараты завышались в несколько раз.

Финансовая полиция предупреждает, что не стоит пользоваться сложившейся ситуацией и спекулировать ценами на жизненно важные лекарственные препараты.

Факты спекуляции будут строго пресекаться.

Если вы обладаете какой-либо информацией или стали свидетелями/жертвами завышенных цен, в Финполе просят обращаться по телефону доверия 1955 и с заявлением на электронную почту receivefinpol.gov.kg@gmail.com.

Телефоны руководителей территориальных подразделений ГСБЭП размещены на сайте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158043/
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