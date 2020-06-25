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Происшествия

Какую красивую машину разбила: ревнивая невеста заподозрила жениха в измене

В Рио-Гальегосе (Аргентина) ревнивая невеста заподозрила жениха в неверности и разбила его спорткар металлическим прутом. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на сайте Daily Star.

На кадрах видно, как 29-летняя аргентинка бьет металлическим предметом красную машину Hyundai Genesis Coupe. В разговоре с журналистами женщина призналась, что приревновала жениха, когда увидела в сториз WhatsApp его селфи с вином из номера отеля.

Затем невеста заметила автомобиль возлюбленного возле отеля Hotel Patagonia и жестоко ему отомстила. Она принялась разбивать авто неверного жениха, выкрикивая: «Ты разрушил семью. Не возвращайся домой». Вскоре прибыла полиция и оповестила хозяина машины о произошедшем. Мужчина вышел к патрульным без футболки и обнаружил, что стекла и боковые зеркала его спорткара разбиты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157395/
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