ГКНБ задержал террориста, прошедшего боевую подготовку в Сирии

ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного по статье «Наемничество» УК КР, задержан гражданин Кыргызстана, 31-летний Т.Н. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

С 2014 по 2017 год задержанный находился в Сирии, где прошел боевую подготовку. Он участвовал там в вооруженных конфликтах в рядах террористов против правительственных войск САР.

«Во время обыска по месту жительства Т.Н. запрещенных предметов не обнаружили. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в ГКНБ.