10:49
USD 74.91
EUR 84.02
RUB 1.08
Происшествия

ГКНБ задержал террориста, прошедшего боевую подготовку в Сирии

ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного по статье «Наемничество» УК КР, задержан гражданин Кыргызстана, 31-летний Т.Н. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

С 2014 по 2017 год задержанный находился в Сирии, где прошел боевую подготовку. Он участвовал там в вооруженных конфликтах в рядах террористов против правительственных войск САР.

«Во время обыска по месту жительства Т.Н. запрещенных предметов не обнаружили. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный за наемничество Т.Н.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156865/
просмотров: 994
Версия для печати
Материалы по теме
Юрист раскритиковал инициативу Гульшат Асылбаевой контролировать интернет
ОБСЕ обеспокоена новыми поправками в антитеррористический закон. Есть угроза СМИ
Поправки в закон о терроризме. Как ГКНБ сможет закрыть неугодные СМИ
Для запуска в ИК-16 нового корпуса для экстремистов нужно 12 миллионов сомов
В Бишкеке за шутку о теракте в ГУМе задержан пользователь Instagram
Пропагандиста терроризма задержали в Кыргызстане
Разыскиваемый за причастность к террористам иностранец задержан в Кыргызстане
ГКНБ хочет ужесточить наказание за участие в вооруженных конфликтах за рубежом
У подозреваемого в терроризме иностранца нашли фиктивный кыргызстанский паспорт
Теракт в Санкт-Петербурге. Аброр Азимов приговорен к пожизненному заключению
Популярные новости
Новый наркотик появился в&nbsp;Кыргызстане. Его распространяют на&nbsp;Иссык-Куле Новый наркотик появился в Кыргызстане. Его распространяют на Иссык-Куле
В&nbsp;городе&nbsp;Ош убит адвокат Токтогул Кенжебаев В городе Ош убит адвокат Токтогул Кенжебаев
Захват сожительницы в&nbsp;заложники. ГУВД Бишкека сообщает подробности Захват сожительницы в заложники. ГУВД Бишкека сообщает подробности
В&nbsp;Токмаке женщина сбила школьников. Один из&nbsp;них скончался В Токмаке женщина сбила школьников. Один из них скончался
Бизнес
Чего хотят мужчины? Чего хотят мужчины?
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику&nbsp;КР Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
22 июня, понедельник
10:41
Женщина, совершившая смертельное ДТП в Токмаке, водворена в ИВС Женщина, совершившая смертельное ДТП в Токмаке, водворе...
10:37
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
10:36
Мобильные бригады и кол-центр 118 перешли на круглосуточный режим работы
10:26
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 26 медиков
10:23
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 9 миллионам человек