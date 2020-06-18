Прокурор просит для члена ОПГ Доо Чынгыза 15 лет лишения свободы

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении криминального авторитета Чынгыза Жумагулова.

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В ходе судебного заседания прокурор попросил для обвиняемого 15 лет лишения свободы. Гособвинение также просит назначить Доо Чынгызу штраф в размере 200 тысяч сомов.

Напомним, что криминальный авторитет Чынгыз Жумагулов по прозвищу Доо Чынгыз и еще двое членов ОПГ Камчи Кольбаева обвиняются в избиении до смерти члена ОПГ 44-летнего Ильяса А. На момент совершения преступления Чынгыз Жумагулов отбывал наказание в колонии-поселении.