В Бишкеке на улице Байтика Баатыра столкнулись авто и мотоцикл

В Бишкеке столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, ДТП произошло вчера примерно в 21.40 по улице Байтика Баатыра. 26-летний водитель Toyota ехал в северную сторону. Когда он поворачивал налево, то столкнулся с 21-летним водителем мотоцикла. В результате аварии пострадали два человека — мотоциклист и его пассажир. Их госпитализировали в БНИЦТиО.

Toyota поставили на штрафстоянку. Материалы зарегистрировали в ЕРПП. Начато расследование.