В Иране спорят о том, разрешить ли женщинам водить мотоцикл

Одна из норм правил о мотоциклах в Иране упоминает только мужчин как водителей, из-за чего женщинам права на эти транспортные средства просто не выдают. Иранкам официально разрешено водить машину, трактор, самолет, но правовой нюанс с мотоциклом все еще не разрешен, пишет DW.



При этом все больше женщин водят мотоциклы, фактически нарушая правила. «Я с юности хотела ездить на мотоцикле, долго это было невозможно, но я наконец купила его», — говорит 46-летняя Йегане. Машины у нее нет. И каждый раз, выезжая, она рискует: «Я не хочу, чтобы мой мотоцикл конфисковали, не хочу проблем с полицией. В случае аварии у нас, женщин, нет страховки. Поэтому я стараюсь ездить осторожно».



Парламент страны начал обсуждать вопрос, следует ли женщинам дать официальное разрешение на вождение мотоцикла, говорится в материале ARD. Многие в Иране уже это расценили как успех. Пока мотоцикл остается в «серой зоне», а пойманные на вождении женщины — во власти полиции и судов. Йегане уже приказали удалить все фотографии из соцсетей, где она на мотоцикле. Она подчинилась, но продолжает ездить: «Это дает мне чувство свободы. В обществе, где мне многое запрещено, я могу немного быть собой».