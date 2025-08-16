18:35
Происшествия

За езду по пастбищу на мотоцикле мужчину оштрафовали на 5,5 тысячи сомов

Мужчине выписали штраф за езду на эндуро-мотоцикле по пастбищу. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Гажданина оштрафовали на 5,5 тысячи сомов по части 2 статьи 245 Кодекса КР о правонарушениях (Выброс (сброс) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов, физическое и иное вредное воздействие на природную среду без разрешения), а также проведена разъяснительная работа.

Служба экологического и технического надзора предупреждает: нанесение вреда природным ландшафтам и растительности оказывает долгосрочное негативное воздействие на экосистему и может привести к утрате уникальных природных объектов. Подобные действия влекут за собой ответственность в соответствии с законом.
