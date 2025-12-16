18:23
Общество

Горы и пляжи без мотоциклов: кабмин Кыргызстана готовит новые ограничения

Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления об ограничении эксплуатации мототранспортных средств на отдельных территориях страны.

Согласно документу, предлагается запретить въезд и передвижение мотоциклов на особо охраняемых природных территориях и в пределах парко-пляжных и водоохранных зон и полос водных объектов.

Мера направлена на защиту экосистем, предотвращение деградации природных ландшафтов и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

При этом действие ограничений не распространяется на ряд случаев. В частности, запрет не затронет:

  • мототранспорт на электродвигателе мощностью до четырех киловатт, используемый местным населением в хозяйственных целях;
  • мототранспорт, применяемый в служебных, поисково-спасательных и противопожарных целях;
  • научно-исследовательские и культурно-массовые мероприятия при согласовании с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора;
  • переходные зоны и зоны санации биосферных территорий;
  • участки автомобильных дорог, проходящие по территории особо охраняемых природных зон.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора предлагается провести разъяснительную работу среди населения и туристических операторов и организовать регулярный контроль за соблюдением установленных требований.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354809/
просмотров: 400
