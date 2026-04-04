В Бишкеке число ДТП со скутерами и мопедами за четыре года выросло в 12 раз

В 2025 году в столице зарегистрировано 682 аварии со скутерами, 756 пострадавших и 14 погибших — показатели значительно выше, чем в 2022 году. Об этом рассказали на форуме по безопасности дорожного движения для водителей скутеров, мопедов и личных мобильных средств. Участники обсудили рост числа ДТП за последние четыре года и меры по предотвращению аварий.

Фото 24.kg

Водители скутеров: 2022 год — 55 ДТП, 62 пострадавших, погибших нет;

2023 год — 68 ДТП, 73 пострадавших, 2 погибших;

2024 год — 393 ДТП, 438 пострадавших, 7 погибших;

2025 год — 682 ДТП, 756 пострадавших, 14 погибших.

Водители электросамокатов и других СИМ: 2022 год — 14 ДТП, 14 пострадавших;

2023 год — 10 ДТП, 10 пострадавших;

2024 год — 108 ДТП, 115 пострадавших;

2025 год — 93 ДТП, 100 пострадавших, 1 погибший.

Мотоциклисты: 2022 год — 19 ДТП, 17 пострадавших, 2 погибших;

2023 год — 31 ДТП, 37 пострадавших, 1 погибший;

2024 год — 60 ДТП, 71 пострадавший, 4 погибших;

2025 год — 72 ДТП, 80 пострадавших, 2 погибших.

Представители управления Патрульной службы милиции привели статистику за 2022–2025 годы:

Участники форума, включая мото-клубы и активистов, подчеркнули важность таких мероприятий для повышения знаний о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах.

Профилактические акции, семинары и разъяснительная работа с водителями и пассажирами будут продолжены для снижения числа аварий в городе.