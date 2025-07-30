13:27
USD 87.32
EUR 101.06
RUB 1.08
Происшествия

Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП в Бишкеке. Сгорел мотоцикл

В Бишкеке произошло тройное ДТП, в результате которого 64-летний мотоциклист попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

ДТП произошло сегодня, 30 июля, примерно в 06.00 на пересечении улиц Дэн Сяопина и Мурманской. По данным УПСМ, 22-летний Т. уулу Р. за рулем автомобиля Mazda-626 в нетрезвом состоянии ехал по Дэн Сяопина и на пересечении с Мурманской задел автомобиль Subaru Forester. Второе авто столкнулось с мотоциклом, который после ДТП сгорел. 64-летний мотоциклист госпитализирован. Авто водворено на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337972/
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Бишкек — Ош в Таш-Кумыре произошло страшное ДТП с бензовозом
На обновленном проспекте Айтматова вновь ДТП — местные жители просят помощи
Автомобиль и мопед столкнулись в селе Ленинском
В России с начала года с участием мигрантов произошло всего 3,7 процента ДТП
Количество ДТП снизилось в Иссык-Кульской области Кыргызстана
В Бишкеке мотоцикл оказался под колесами грузовика
Велосипедист сбил пешехода на Южной магистрали в Бишкеке
Из-за ДТП от должности отстранили замначальника Свердловского РУВД Бишкека
В РФ в ДТП с участием кыргызстанца погиб первый испытатель вакцины «Спутник V»
Внедорожник протаранил забор военкомата. МВД проводит проверку
Популярные новости
Штраф в&nbsp;23&nbsp;тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в&nbsp;Чуйской области Штраф в 23 тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане объявлен в&nbsp;розыск гражданин Иордании В Кыргызстане объявлен в розыск гражданин Иордании
В&nbsp;Кыргызстане снова произошло землетрясение В Кыргызстане снова произошло землетрясение
Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы
Бизнес
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
Bakai Bank стал официальным банком UFC в&nbsp;СНГ Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
30 июля, среда
13:18
Центральная Азия как хаб для экспорта дронов? Центральная Азия как хаб для экспорта дронов?
13:18
Запрет на экспорт бензина в РФ не повлияет на поставки ГСМ в Кыргызстан
13:13
Нацстатком проведет исследование о благополучии и безопасности женщин
13:13
В Оше трем семьям с тройняшками вручили ключи от квартиры
13:09
В школе № 73 объяснили запрет на посещение стадиона в «Тунгуче» после 20.00