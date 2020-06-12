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Происшествия

Подозреваемую в мошенничестве на 1,6 миллиона сомов водворили в СИЗО-1

В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую, которая обманула жительницу столицы на 1 миллион 615 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, в милицию обратилась женщина, которая рассказала, что двое молодых людей представились сотрудниками биржевой компании «Форекс» и обещали 40-50-процентную прибыль от вклада денег в эту компанию. Когда на их реквизиты перечислили средства, мошенники пропали.

УВД Первомайского района
Фото УВД Первомайского района. Первомайский суд водворил девушку в СИЗО-1 на два месяца

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Милиционеры задержали 19-летнюю подозреваемую А.Б.

Первомайский суд водворил девушку в СИЗО-1 на два месяца. Также установили личность парня Т.М., который пока проходит свидетелем.

В правоохранительные органы, помимо этого, обратились еще 35 граждан с аналогичными заявлениями, сумму ущерба уточняют.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155785/
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