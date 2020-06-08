Водитель перелетел через фонтан. Комментарий УВД Иссык-Кульской области

Водитель, который перелетел фонтан на Иссык-Куле, не заметил преграду. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что инцидент произошел вчера примерно в шесть утра. Милиция установила, что 21-летний житель Бишкека отдыхал в пансионате «Каприз».

По его словам, он не заметил фонтана и переехал его, столкнулся с оградой и скамейкой. Водитель признал свою вину в нарушении ПДД.

Медицинское освидетельствование показало, что владелец авто был трезвым.

По факту составлен протокол. Машину поставили на штрафстоянку.