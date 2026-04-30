Обновленные фонтаны открылись в Бишкеке

В Бишкек ко Дню города после капитального ремонта открыли два городских фонтана — в Театральном сквере и на площади Уркуи Салиевой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы по реконструкции и благоустройству прилегающих территорий были выполнены управлением капитального строительства за счет средств местного бюджета.

В Театральном сквере, рядом с Кыргызским национальным театром оперы и балета, подрядчиком выступило ОсОО «Азия Строй Групп».

Здесь полностью обновили инженерные сети, восстановили чаши фонтана с использованием современных материалов, установили новое освещение и уложили брусчатку.

На площадь Уркуи Салиевой реконструкцию провело ОсОО «Гранд ПРО». Фонтан модернизировали с применением современных технологий — теперь он оснащен светомузыкальной системой с эффектом «танцующего» фонтана. Также внедрены системы фильтрации воды и сбора листвы, благоустроена территория: установлены скамейки, урны и уложено новое покрытие.

Оба объекта введены в эксплуатацию в установленном порядке. В мэрии отметили, что их открытие стало частью праздничных мероприятий и очередным шагом в развитии городской инфраструктуры.