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Происшествия

Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в ИВС

В машине водителя, протаранившего будку охраны, изъято оружие. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

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Уточняется, что в салоне авто 30-летнего К.Ч. были обнаружены газовый пистолет с двумя патронами и нож.

«Сотрудники ОВД Кеминского района передали материалы дела в РОВД Первомайского района Бишкека. Освидетельствование показало, что водитель находился в нетрезвом состоянии», — отметили в УОБДД.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Водителя водворили в ИВС.

Напомним, что в Бишкеке пьяный водитель внедорожника врезался в будку охранника и напал на сотрудника службы безопасности. Нарушитель скрылся с места происшествия. Его задержали в Кеминском районе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155127/
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