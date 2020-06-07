Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в ИВС

В машине водителя, протаранившего будку охраны, изъято оружие. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что в салоне авто 30-летнего К.Ч. были обнаружены газовый пистолет с двумя патронами и нож.

«Сотрудники ОВД Кеминского района передали материалы дела в РОВД Первомайского района Бишкека. Освидетельствование показало, что водитель находился в нетрезвом состоянии», — отметили в УОБДД.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Водителя водворили в ИВС.

Напомним, что в Бишкеке пьяный водитель внедорожника врезался в будку охранника и напал на сотрудника службы безопасности. Нарушитель скрылся с места происшествия. Его задержали в Кеминском районе.