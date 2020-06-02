В Москве спустя 5 лет нашли кыргызстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве

В Москве задержали гражданина Кыргызстана, которого разыскивали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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По ее данным, 28-летнего Ч.Н. правоохранительные органы Кыргызстана искали с 2019 года.

«В 2015-м подозреваемый обменял свой Mercedes Sprinter на два других авто. Он обещал переоформить автомобиль на нового владельца и пропал. Позже выяснили, что этот автомобиль принадлежит не ему, а родственнику, к тому же машина находилась в залоге у микрокредитной организации», — отметили в ведомстве.

Сумма ущерба составила более 607 тысяч 900 сомов. Представительство МВД Кыргызстана в России совместно с полицией задержали подозреваемого. Его водворили в СИЗО Москвы, сейчас решают вопрос об экстрадиции кыргызстанца.