Хотел разогнать толпу. В ГУВД рассказали, почему милиционер стрелял в парке

Инспектор управления Патрульной службы милиции произвел выстрел в воздух после того, как на него пытались напасть. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что инцидент произошел вчера, 17 мая примерно в 21.30. В дежурную часть УВД Первомайского района поступило сообщение, что в парке имени Чолпонбая Тулебердиева неизвестные лица пытаются напасть на сотрудников милиции.

«Инспектор патрульной службы К.Б. заметил группу лиц, которые в позднее вечернее время создали скопление людей в общественном месте. На замечание сотрудника милиции покинуть парк, неизвестные повели себя агрессивно, вступили в конфликт с милиционером и пытались завладеть его табельным оружием. Старший сержант милиции К.Б. произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего неизвестные лица отступили. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР», — прокомментировали в ГУВД.