В Сокулукском районе обнаружили незаконные точки продажи ГСМ

В Сокулукском районе Чуйской области обнаружили две незаконные точки по продаже бензина и дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба ГСБЭП.

Фото пресс-службы ГСБЭП. В Сокулукском районе обнаружили две незаконные точки по продаже бензина

По ее данным, в селе Селекционном напротив средней школы установили стихийную точку торговли ГСМ. В ходе осмотра обнаружили около 600 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. «Там находилась грузовая автомашина, переоборудованная под перевозку ГСМ, с пустыми емкостями», — отметили в ведомстве.

По улице Калинина тоже незаконно продавали бензин. При осмотре салона авто обнаружили 240 литров топлива без разрешительных документов.

Факты зарегистрировали в ЕРПП, и начато досудебное производство. Владельцев стихийных точек оштрафуют.