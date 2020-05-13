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В Сокулукском районе обнаружили незаконные точки продажи ГСМ

В Сокулукском районе Чуйской области обнаружили две незаконные точки по продаже бензина и дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба ГСБЭП.

пресс-службы ГСБЭП
Фото пресс-службы ГСБЭП. В Сокулукском районе обнаружили две незаконные точки по продаже бензина

По ее данным, в селе Селекционном напротив средней школы установили стихийную точку торговли ГСМ. В ходе осмотра обнаружили около 600 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. «Там находилась грузовая автомашина, переоборудованная под перевозку ГСМ, с пустыми емкостями», — отметили в ведомстве.

По улице Калинина тоже незаконно продавали бензин. При осмотре салона авто обнаружили 240 литров топлива без разрешительных документов.

Факты зарегистрировали в ЕРПП, и начато досудебное производство. Владельцев стихийных точек оштрафуют.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152681/
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