Общество

Минсельхоз: фермерам отпускают дизель по 74 сома — дефицита топлива нет

В Кыргызстане фермерам реализуют дизельное топливо по льготной цене 74 сома за литр. Об этом сообщил начальник управления растениеводства, садоводства и кооперации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Туратбек Идрисов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, в рамках господдержки предусмотрено распределение 7 миллионов литров удешевленного дизеля. Цена согласована с антимонопольным органом, а поставки осуществляются через Фонд государственных материальных резервов с последующим распределением через районные аграрные управления.

На сегодня уже распределено более 231 тонны топлива. В министерстве отмечают, что процесс выдачи топлива связан с началом весенне-полевых работ, поэтому в отдельных регионах, в частности в Чуйской области, темпы получения пока ниже по сравнению с другими областями.

При этом, как подчеркнул Идрисов, на данный момент дефицита горюче-смазочных материалов в стране не наблюдается, обеспеченность фермеров топливом находится на стабильном уровне.
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 2...
Минсельхоз: фермерам отпускают дизель по 74 сома — дефицита топлива нет
