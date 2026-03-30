В Кыргызстане фермерам реализуют дизельное топливо по льготной цене 74 сома за литр. Об этом сообщил начальник управления растениеводства, садоводства и кооперации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Туратбек Идрисов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, в рамках господдержки предусмотрено распределение 7 миллионов литров удешевленного дизеля. Цена согласована с антимонопольным органом, а поставки осуществляются через Фонд государственных материальных резервов с последующим распределением через районные аграрные управления.

На сегодня уже распределено более 231 тонны топлива. В министерстве отмечают, что процесс выдачи топлива связан с началом весенне-полевых работ, поэтому в отдельных регионах, в частности в Чуйской области, темпы получения пока ниже по сравнению с другими областями.

При этом, как подчеркнул Идрисов, на данный момент дефицита горюче-смазочных материалов в стране не наблюдается, обеспеченность фермеров топливом находится на стабильном уровне.