В Москве кыргызстанец, получивший травму на стройке, скончался в больнице

В Москве гражданин Кыргызстана, получивший травму на стройке, скончался. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

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По его словам, мужчина несколько дней пролежал в реанимации больницы имени Боткина с травмами головы и находился в коме.

«Мать погибшего считает, что его могли убить. Со слов женщины, дежурный врач по телефону ей сказал, что сына якобы избили сотрудники полиции. Я обратился на имя президента и посла КР в России с просьбой о помощи в транспортировке тела умершего на родину для захоронения», — сказал Камиль Рузиев.

Ранее сообщалось, что в Москве гражданин Кыргызстана получил производственную травму во время работы на стройке.