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Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Одного из военнослужащих прооперируют

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали четыре человека. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что огнестрельное ранение получили трое военнослужащих, еще один местный житель пострадал от удара камнем.

«Сейчас трое военнослужащих госпитализированы. Одному из них предстоит операция. Он получил три пули в живот. Местный житель ранен камнем в голову», — сообщили редакции.

Напомним, сегодня пограничники Погранвойск ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152268/
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