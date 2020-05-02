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Происшествия

В Узбекистане прорвало дамбу крупного водохранилища. Есть пострадавшие

В результате сильного дождя и штормового ветра в Сырдарьинской области Узбекистана произошло обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Об этом сообщил сайт президента республики.

Затопило несколько населенных пунктов, большой ущерб нанесен коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям.

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях Сардобинского водохранилища, эвакуировали в безопасную местность. Их разместили в школах, колледжах, на предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители других районов.

В МВД Джизакской области, которая граничит с Сырдарьинской, сообщили о смерти двух детей в результате наводнения. По оперативным данным, брата и сестру 2011 и 2006 годов рождения смыл грязевой поток реки. Тело девочки нашли на берегу, а мальчика в бессознательном состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Госпитализированы 56 человек. На месте прорыва дамбы продолжаются берегоукрепительные работы.

Место ЧС посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Глава республики побывал на дамбе Сардобинского водохранилища и осмотрел место прорыва. Он распорядился уделить всем пострадавшим особое внимание, обеспечить жильем и продовольствием.

Прорвавшийся поток воды направили в канал Абай Акалтынского района и вывели в озеро Арнасай Джизакской области. Утечка воды прекратилась.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151673/
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