В Караколе трое мужчин изнасиловали девушку. Суд оправдал одного из них

Каракольский городской суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании девушки. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, в 2018 году девушку похитили и связали трое мужчин. Студентку изнасиловали в машине.

«Узнав, что она забеременела, ее повторно похитили и принуждали к браку. Мать потерпевшей не дала этому случиться. Сначала в милиции дело прекратили, однако прокуратура отменила это решение. Позже в суде мужчину оправдали за отсутствием состава преступления. Решение обжаловано в Иссык-Кульском областном суде», — сказал Камиль Рузиев.

Правозащитник отметил, что двоих подозреваемых до сих пор не могут задержать. Уголовное дело по выделенным эпизодам, могут прекратить.