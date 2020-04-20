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Происшествия

В Балыкчи школьник ударил ножницами одноклассника. Его осудили условно

Балыкчинский районный суд признал виновным 16-летнего школьника в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом говорится в приговоре суда.

Школьник повздорил с одноклассником перед празднованием нового, 2020 года. А.М. достал ножницы и ударил ими М.Б. в грудь.

«Пострадавшего госпитализировали. В суде обвиняемый признал вину и раскаялся. По его словам, он действительно повздорил с одноклассником, а потом тот ударил его в глаз. Разозлившись, подросток взял ножницы и ударил ими соперника. Суд назначил А.М. пробационный надзор сроком на один год», — указывается в приговоре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150583/
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