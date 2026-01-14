15:42
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Происшествия

Вооруженный налет в «Калыс-Ордо»: среди нападавших оказались несовершеннолетние

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения в жилмассиве «Калыс-Ордо» в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, 6 января около 4.18 в УВД Первомайского района с заявлением обратился Э.М. Гражданин  сообщил, что неизвестные напали на него, разбили стекло его автомобиля Honda Fit, применили силу и ранили ножом в бедро. После злоумышленники завладели машиной, повредили ее и похитили находившийся в салоне мобильный телефон Xiaomi Poco X4 Pro 5G стоимостью 23 тысячи сомов.

Установлено, что знакомого потерпевшего — гражданина А.Р. — нападавшие насильно посадили в автомобиль Hyundai Sonata белого цвета, вывезли в неизвестном направлении и похитили у него мобильный телефон.

Следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье 207 «Разбой» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУВД Бишкека и УВД Первомайского района задержали семерых подозреваемых. Ими оказались парни от 16 до 19 лет. Четверых из них поместили в ИВС.

Следственные действия продолжаются. По итогам расследования действиям подозреваемых дадут дополнительную правовую оценку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357824/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Подростков-нарушителей в Ошской области ищут в компьютерных клубах и скверах
Почему подростки одиноки, а быть «идеальным» родителем — опасно
Вандализм подростков: психолог объяснила, почему они оскверняют могилы
В Чуйской области подростки опять закидали камнями пассажирский поезд
В Оше ночью во время массового рейда задержали 83 подростка и изъяли скутеры
США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
В городе Ош родителей оштрафовали за детей, гулявших ночью без сопровождения
В Пакистане подростку дали 100 лет тюрьмы за убийство семьи из-за PUBG
Спасатели МЧС нашли пропавших в «Ала-Арче» детей
Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке
Популярные новости
МЧС объявило штормовое предупреждение в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине. Будет ветер МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
Супруга экс-депутата ЖК&nbsp;пожаловалась главе ГКНБ на&nbsp;избиения со&nbsp;стороны мужа Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
Семилетний ребенок погиб в&nbsp;ДТП недалеко от&nbsp;горнолыжной базы &laquo;Чункурчак&raquo; Семилетний ребенок погиб в ДТП недалеко от горнолыжной базы «Чункурчак»
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
14 января, среда
15:39
Почему еда в кафе подорожала: рестораторы назвали две главные причины Почему еда в кафе подорожала: рестораторы назвали две г...
15:38
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
15:36
Европа тоже хочет своего спецпредставителя для переговоров с Россией по Украине
15:30
Вооруженный налет в «Калыс-Ордо»: среди нападавших оказались несовершеннолетние
15:24
В Детской клинической больнице города Ош навели порядок с очередями