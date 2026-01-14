Вооруженный налет в «Калыс-Ордо»: среди нападавших оказались несовершеннолетние

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения в жилмассиве «Калыс-Ордо» в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, 6 января около 4.18 в УВД Первомайского района с заявлением обратился Э.М. Гражданин сообщил, что неизвестные напали на него, разбили стекло его автомобиля Honda Fit, применили силу и ранили ножом в бедро. После злоумышленники завладели машиной, повредили ее и похитили находившийся в салоне мобильный телефон Xiaomi Poco X4 Pro 5G стоимостью 23 тысячи сомов.

Установлено, что знакомого потерпевшего — гражданина А.Р. — нападавшие насильно посадили в автомобиль Hyundai Sonata белого цвета, вывезли в неизвестном направлении и похитили у него мобильный телефон.

Следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье 207 «Разбой» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУВД Бишкека и УВД Первомайского района задержали семерых подозреваемых. Ими оказались парни от 16 до 19 лет. Четверых из них поместили в ИВС.

Следственные действия продолжаются. По итогам расследования действиям подозреваемых дадут дополнительную правовую оценку.