Происшествия

В Чуйской области подростки опять закидали камнями пассажирский поезд

В Чуйской области подростки опять закидали камнями пассажирский поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным ведомства, 14 октября примерно в 22.20 в районе села Ивановка Иссык-Атинского района неизвестные закидали камнями несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Балыкчи — Бишкек.

Возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемых в совершении преступления. Четверых подростков доставили в ОВД для проведения следственных действий.

Это не первый акт вандализма на железной дороге. 25 июля неизвестные закидали камнями поезд Балыкчи — Бишкек. Это не первый подобный случай. В апреле этого года аналогичный инцидент произошел с туристическим поездом, следовавшим из Балыкчи с иностранными туристами из государств Европы. Тогда пострадал сотрудник поездной бригады.

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» установило видеокамеры на пассажирские поезда, курсирующие по маршруту Бишкек — Балыкчи.
