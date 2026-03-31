В Бишкеке подростки пытались скрыться от патрульной милиции на авто без номеров

В Бишкеке сотрудники УПСМ задержали машину Hyundai Grandeur без государственных номерных знаков, за рулем которого находились подростки 16 и 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По ее данным, автомобиль не остановился по требованию милиции и пытался скрыться, но после преследования был задержан и помещен на штрафную стоянку.

На место прибыли родители несовершеннолетних, в отношении нарушителей составлены протоколы.

УПСМ напоминает родителям контролировать доступ детей к автомобилям и призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения.