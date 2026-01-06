Подростков-нарушителей в Ошской области ищут в компьютерных клубах и скверах

В Ошской области сотрудники Ноокатского районного отдела внутренних дел провели профилактический рейд «Подросток — ночь», направленный на предупреждение правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

Как сообщили в Ошском областном управлении внутренних дел, рейд организовали с целью недопущения групповых конфликтов среди школьников и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

В ходе мероприятия проверены места массового скопления молодежи — улицы, парки, скверы, спортивные площадки и компьютерные клубы.

Правоохранители выявляли несовершеннолетних, находившихся на улице в ночное время без сопровождения взрослых, и проводили с ними разъяснительные беседы о последствиях противоправных действий и ответственности за нарушения закона.

По итогам рейда установлены 23 несовершеннолетних, которые находились вне дома в ночное время. С их родителями и законными представителями провели профилактические беседы.

Отмечается, что рейды в Ошской области продолжатся до 11 января.