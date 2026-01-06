19:33
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Подростков-нарушителей в Ошской области ищут в компьютерных клубах и скверах

В Ошской области сотрудники Ноокатского районного отдела внутренних дел провели профилактический рейд «Подросток — ночь», направленный на предупреждение правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

Как сообщили в Ошском областном управлении внутренних дел, рейд организовали с целью недопущения групповых конфликтов среди школьников и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

В ходе мероприятия проверены места массового скопления молодежи — улицы, парки, скверы, спортивные площадки и компьютерные клубы.

Правоохранители выявляли несовершеннолетних, находившихся на улице в ночное время без сопровождения взрослых, и проводили с ними разъяснительные беседы о последствиях противоправных действий и ответственности за нарушения закона.

По итогам рейда установлены 23 несовершеннолетних, которые находились вне дома в ночное время. С их родителями и законными представителями провели профилактические беседы.

Отмечается, что рейды в Ошской области продолжатся до 11 января.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357132/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке водитель управлял автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении
Ночной рейд: в Бишкеке за рулем грузовика оказался несовершеннолетний
МВД Кыргызстана усилит меры безопасности во время новогодних каникул
В Бишкеке за двое суток на штрафстоянку отправили более 700 авто
Почему подростки одиноки, а быть «идеальным» родителем — опасно
Борьба с попрошайничеством и детским трудом. В Бишкеке проводят рейды
Ночной рейд на Кулиева: милиция проверила гостиницы и хостелы
Рейд против нелегальных межрегиональных такси провели в Бишкеке
Рейд в Подмосковье: почти 40 мигрантов обязали покинуть Россию из-за нарушений
В Бишкеке выписано 290 протоколов на 2,9 миллиона сомов за сжигание мусора
Популярные новости
Тонны золота в&nbsp;подвале. В&nbsp;Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к&nbsp;смертной казни Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
Авиаудары по&nbsp;военным объектам у&nbsp;Каракаса: над Венесуэлой нет ни&nbsp;одного самолета Авиаудары по военным объектам у Каракаса: над Венесуэлой нет ни одного самолета
В&nbsp;новогодние праздники в&nbsp;спецприемник Бишкека доставили более 120 человек В новогодние праздники в спецприемник Бишкека доставили более 120 человек
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
19:02
Подростков-нарушителей в Ошской области ищут в компьютерных клубах и скверах Подростков-нарушителей в Ошской области ищут в компьюте...
18:31
Биометрия и лимит на 10 номеров: в Казахстане изменили правила покупки SIM-карт
18:05
Рак шейки матки убивает каждые две минуты: ВОЗ верит в победу над болезнью
17:49
Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
17:18
В FIDE составили рейтинг сильнейших шахматных федераций — на каком месте КР