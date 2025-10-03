11:14
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Происшествия

В городе Ош родителей оштрафовали за детей, гулявших ночью без сопровождения

В Оше сотрудники милиции провели ночной рейд «Подросток — Ночь». Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

По ее информации, проверка проходила после 22.00. Правоохранители выявляли несовершеннолетних, находившихся на улице без сопровождения взрослых.

В результате остановлено 144 подростка. На их родителей составили административные протоколы по статье 74 Кодекса о проступках. Каждому назначен штраф в размере 1 тысячи сомов.

Кроме того, по 23 случаям материалы направлены в уполномоченные государственные органы для дальнейшего рассмотрения.

В милиции подчеркнули, что цель рейда — обеспечить безопасность детей и предотвратить рост подростковой преступности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345827/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
В Пакистане подростку дали 100 лет тюрьмы за убийство семьи из-за PUBG
Село Гульча может получить статус города районного значения
Спасатели МЧС нашли пропавших в «Ала-Арче» детей
На перевале Чыйырчык установили необычную намазкану
Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке
В селе Он-Эки-Мойнок строится современная школа на 275 мест
На развитие города Ош выделили более 20 миллиардов сомов
Вовлекали девочек в занятие проституцией. Подозреваемая дала взятку милиционеру
В Ошской области 711 объектов подлежат сносу. Они вне закона
В городе Ош снижается подростковая преступность
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются дожди, снег и&nbsp;заморозки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на&nbsp;Иссык-Куле раскрыло МВД Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
На&nbsp;Иссык-Куле изнасиловали и&nbsp;убили девушку. Подозреваемый задержан На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан
В&nbsp;Кыргызстане разоблачили &laquo;положенца&raquo;, скрывавшегося в&nbsp;психиатрической клинике В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
3 октября, пятница
11:11
Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыргызстане Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыр...
11:08
Цена золота достигла нового исторического рекорда — $3 тысячи 850 за унцию
11:06
В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и продовольственная ярмарка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 октября
10:58
Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов