В городе Ош родителей оштрафовали за детей, гулявших ночью без сопровождения

В Оше сотрудники милиции провели ночной рейд «Подросток — Ночь». Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

По ее информации, проверка проходила после 22.00. Правоохранители выявляли несовершеннолетних, находившихся на улице без сопровождения взрослых.

В результате остановлено 144 подростка. На их родителей составили административные протоколы по статье 74 Кодекса о проступках. Каждому назначен штраф в размере 1 тысячи сомов.

Кроме того, по 23 случаям материалы направлены в уполномоченные государственные органы для дальнейшего рассмотрения.

В милиции подчеркнули, что цель рейда — обеспечить безопасность детей и предотвратить рост подростковой преступности.