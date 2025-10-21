Вандализм подростков: психолог объяснила, почему они оскверняют могилы

Периодически в Кыргызстане появляются новости об осквернении могил, памятников, надгробий. По данным правоохранительных органов, большинство подобных преступлений совершают подростки.

Совсем недавно в селе Ивановка был задержан 17-летний парень, разрисовавший краской надгробия на кладбище. В августе милиция Иссык-Кульской области установила личности подростков, причастных к вандализму на христианском кладбище в селе Бактуу-Долоноту.

Детский подростковый психолог Елена Белозерова рассказала 24.kg, чего хотят добиться тинейджеры, занимаясь вандализмом.

Протест против мира: чего добиваются вандалы?

— Почему подросток или группа подростков оскверняет могилы, памятники, тушит Вечный огонь?

— Подростковый вандализм — это форма негативизма или асоциальное поведение. Формируется у ребенка еще в маленьком возрасте и переходит в подростковый период в форме протеста: «Ваши правила мне не подходят, и я не буду их соблюдать».

Это происходит не сразу, а формируется в детстве, когда ребенка не слышат, не понимают и не принимают. Елена Белозерова

Когда к нему относятся не как к личности, а как к объекту: про то, что он «должен», «надо», «так нельзя». То есть отношение не как к личности, а про то, что он «должен, надо, так нельзя, нам это не нравится».

В подростковом возрасте преобладает эмоциональный агрессивный фон, так как в этот момент происходит сепарация от взрослого человека. В нем и формируется негативная форма поведения, как, например, разрушение или крушение чужого имущества. Это своеобразный диалог с миром: «Вы меня не слышите, обратите на меня внимание».

Выбор «незыблемых» мест: почему именно кладбища?

— Почему подросток для выражения протеста выбирает именно кладбища или места поклонения?

— Потому что на них распространяется незыблемое правило, что это трогать нельзя. Основная часть человечества относится к таким местам бережно, ухаживает за ними. А для подростка это возможность показать протест миру, который, по его мнению, настроен против него. Правила для него не указ, и он будет их нарушать. К тому же кладбища, парки или площадь — это, по мнению тинейджера, безопасное место, никто не видит, а значит, ему за это ничего не будет.

Если вандализм происходит ночью, это возможность пощекотать себе нервы. А в группе это становится игрой адреналина и проявлением лидерства: «Я смогу, а вы?» Чаще всего этим занимаются мальчики, так они проявляют свою силу. Особое влияние здесь оказывают интернет, доступность к разного рода щекочущим нервы фильмам, передачам или играм.

Вандализм необязательно происходит на кладбищах или у памятников. Он может быть и в школе. Это разрисовывание и порча мебели.

Признаки склонности к вандализму формируются у ребенка в возрасте 12 лет. Елена Белозерова

Но и взрослый по паспорту человек может оставаться психологически незрелым внутри, поэтому вандализмом он может заниматься и в 30, и в 40 лет.

Кстати, пирсинги, татуировки, перекрашивание волос в яркие цвета, неформальный стиль одежды — тоже проявление вандализма, но направленного на себя.

Как реагировать: не ругать и не наказывать

— Как подростку правильно объяснить, что осквернять памятники и могилы недопустимо?

— Нельзя ругать его за это и наказывать. Это ни к чему не приведет, а создаст обратный эффект. На бессознательном уровне он поймет, что именно так можно привлекать внимание: «Меня заметили, я буду продолжать».

Если подростка ругают за плохую учебу, поведение и прочее, у него закрепляется образ, что он плохой и с ним что-то не так. А если его поймали за вандализм, то этот образ еще больше укрепится. Это дает еще большее подтверждение, что он плохой, значит, и дальше надо так себя вести. Он думает так: «Раз мир видит меня ничтожеством, то я и буду таким».

На Западе с вандалами-тинейджерами работают специальные службы. Там с ними договариваются, если подросток хочет расписывать что-то, ему выделяют специальные стены для граффити.

План действий для родителей

— Что делать родителям, если они узнали, что их ребенок занимается вандализмом?

— Главное — не кричать. Можно подключить к работе специалиста, психолог сможет выйти на доверительный контакт с подростком и узнать, что с ним происходит, что у него внутри. Часто выявляется недоверие к родителю, что мешает общению с родными.

Если психологу удастся установить контакт с подростком, он поможет ему «прожить» свои негативные эмоции и чувства. А после ребенка и родителям предложат совместную работу с психологом, чтобы они уделяли больше внимания подростку и выстраивали с ним доверительные отношения, потому как именно они вложили ребенку недоверие к себе.

Родителям необходимо принять его, как человека, как часть общества и разобраться с эмоциональным состоянием ребенка. Елена Белозерова

— Как предотвратить проявление вандализма у ребенка?

— Для родителей это прежде всего правильное взаимодействие с ребенком: не требование вырастить идеального человека, а принятие его, как личности, даже в детском возрасте. Также это зависит и от того, в каких условиях жил ребенок. Если в семье преобладает деструктивная и разрушающая форма поведения, это может отразиться на нем в будущем.

Родителям, как бы это банально ни звучало, необходимо принимать своего ребенка таким, какой он есть. Безусловная любовь помогает ребенку адаптироваться, не лишая его возможности проявлять себя.