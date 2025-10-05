США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут

США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они согласятся добровольно покинуть страну, сообщает CBS News.

Фото иллюстративное

Администрация Дональда Трампа запускает программу финансовой поддержки для несовершеннолетних мигрантов, согласившихся добровольно покинуть страну. Согласно внутреннему документу Министерства здравоохранения и социальных служб, несопровождаемым подросткам от 14 лет будет выплачиваться $2,5 тысячи для содействия возвращению на родину.

Программа распространяется на мигрантов, находящихся под опекой Управления по расселению беженцев, за исключением граждан Мексики. Выплаты предназначены для поддержки процесса реинтеграции после возвращения в страны происхождения.

В мае американские власти уже предлагали взрослым нелегальным мигрантам выплату в размере $1 тысячи за добровольное возвращение домой.