18:10
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут

США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они согласятся добровольно покинуть страну, сообщает CBS News.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Администрация Дональда Трампа запускает программу финансовой поддержки для несовершеннолетних мигрантов, согласившихся добровольно покинуть страну. Согласно внутреннему документу Министерства здравоохранения и социальных служб, несопровождаемым подросткам от 14 лет будет выплачиваться $2,5 тысячи для содействия возвращению на родину.

Программа распространяется на мигрантов, находящихся под опекой Управления по расселению беженцев, за исключением граждан Мексики. Выплаты предназначены для поддержки процесса реинтеграции после возвращения в страны происхождения.

В мае американские власти уже предлагали взрослым нелегальным мигрантам выплату в размере $1 тысячи за добровольное возвращение домой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346033/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году
В городе Ош родителей оштрафовали за детей, гулявших ночью без сопровождения
В Пакистане подростку дали 100 лет тюрьмы за убийство семьи из-за PUBG
Более 3 миллионов человек вышли на митинг против мигрантов в Лондоне
Число граждан КР, находящихся в РФ с нарушениями, снизилось на 5 тысяч
Из реестра контролируемых лиц РФ исключено 98 тысяч 670 кыргызстанцев — МИД
Сегодня последний день легализации мигрантов в России, напомнили в МВД РФ
Нарушения миграционных правил. В Узбекистан из США депортированы 39 граждан
Спасатели МЧС нашли пропавших в «Ала-Арче» детей
В США волонтерам и гуманитарным фондам запретили помогать нелегальным мигрантам
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября увеличили пенсии: средний ее&nbsp;размер достиг 11226 сомов В Кыргызстане с 1 октября увеличили пенсии: средний ее размер достиг 11226 сомов
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
5 октября, воскресенье
17:55
Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России...
17:11
На Запорожской АЭС серьезная ситуация для ядерной безопасности — МАГАТЭ
16:39
США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
16:22
Новый парк имени Барпы Алыкулова открыли в городе Ош
16:09
Треть российских компаний оказались убыточными по итогам первого полугодия