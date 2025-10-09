19:38
Происшествия

В Оше ночью во время массового рейда задержали 83 подростка и изъяли скутеры

В Оше прошла масштабная профилактическая акция «Түнкү өспүрүм» («Ночной подросток»). Мероприятие направлено на выявление несовершеннолетних, находящихся на улицах и в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в УВД Оша.

На центральной площади города в 21.30 собрались инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые и сотрудники патрульной службы. Заместитель начальника Ошского ГУВД подполковник милиции Кожобек Козубаев поставил задачи по выявлению подростков, скутеристов, нарушающих правила, и проведению профилактических бесед с детьми, находящимися в зоне риска. К рейду также присоединились представители городских социальных служб.

По информации милиции, проверили четыре парка отдыха, десять интернет-клубов, торговые точки, кафе и рестораны. В результате выявили 83 подростка, находившихся без сопровождения взрослых в запрещенных местах.

В отношении 69 родителей составлены протоколы по статье 74 Кодекса о нарушениях («Нарушение законодательства о мерах по предотвращению вреда здоровью и развитию детей»). 11 несовершеннолетних доставили в детский центр при УВД. Кроме того, на штрафстоянку помещены 16 скутеров, которыми управляли подростки.

В милиции подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия будут продолжены для предупреждения преступности среди несовершеннолетних и защиты их прав.
