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Происшествия

В Токмаке мужчина пытался изнасиловать шестилетнюю девочку

В Токмаке задержали мужчину, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что житель села Арал Чуйского района совершил развратные действия в отношении 6-летней девочки.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 165 «Развратные действия» УК КР. 28-летнего подозреваемого Ш.А. задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150349/
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