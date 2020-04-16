В Токмаке мужчина пытался изнасиловать шестилетнюю девочку

В Токмаке задержали мужчину, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что житель села Арал Чуйского района совершил развратные действия в отношении 6-летней девочки.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 165 «Развратные действия» УК КР. 28-летнего подозреваемого Ш.А. задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается», — заключили в ведомстве.