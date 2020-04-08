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Происшествия

Нападение на волонтеров в Джалал-Абаде. Подозреваемого задержали

В отношении 50-летнего жителя Джалал-Абада, который напал на волонтеров и сотрудников МЧС, начали досудебное производство. Об этом сообщили в пресс-службе комендатуры города.

пресс-службы комендатуры Джалал-Абада
Фото пресс-службы комендатуры Джалал-Абада. В отношении жителя Джалал-Абада начали досудебное производство

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Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. «Подозреваемый извинился. Сказал, что он был зол, а его семье действительно нужна гуманитарная помощь. Расследование ведется в рамках досудебного производства», — сказали в комендатуре.

Напомним, что в Джалал-Абаде во время раздачи гуманитарной помощи на волонтеров и сотрудников МЧС напал местный житель. Мужчина начал вести себя неадекватно, узнав, что его не включили в список нуждающихся.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149513/
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