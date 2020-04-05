Похитила, избила, сожгла. Жительницу Токмака приговорили к 12,5 года тюрьмы

Обвиняемую в жестоком убийстве водителя маршрутного такси Бурулсун Чылпакбаеву приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.
По его словам, помимо Бурулсун Чылпакбаевой, на скамье подсудимых находился ее брат Тургунбек Бекиш уулу.
«Ранее Токмакский городской суд оправдал обоих. Следствие предъявило подозреваемой обвинение в убийстве, а ее брату — соучастие в преступлении. Однако первая инстанция оправдала их. Прокуратура внесла апелляционное представление, и Чуйский областной суд взял под стражу Бурулсун Чылпакбаеву. При этом судебная коллегия переквалифицировала обвинение ее брату на статью «Укрывательство тяжкого преступления» УК КР. Мужчину оправдали и по этой статье. Гособвинение считает этот приговор необоснованным и обжалует его в Верховном суде», — сказал Нурлан Тагаев.
Напомним, что родственники погибшего выходили на митинги к «Белому дому» с требованием взять под стражу обвиняемых.
11 июня 2016 года 28-летнего Жакшылыка Дуйшеналиева похитили из собственного дома, избили и сожгли в автомобиле. По подозрению были задержаны двое — бывшая сожительница Дуйшеналиева Бурулсун Чылпакбаева и ее брат экс-сотрудник милиции Тургунбек Бекиш уулу. Им предъявили обвинение, но суд их оправдал за недоказанностью вины.