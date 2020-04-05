09:59
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Происшествия

Похитила, избила, сожгла. Жительницу Токмака приговорили к 12,5 года тюрьмы

Обвиняемую в жестоком убийстве водителя маршрутного такси Бурулсун Чылпакбаеву приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

Читайте по теме
Жители Токмака вышли на митинг к «Белому дому». Обвиняют суд в продажности

По его словам, помимо Бурулсун Чылпакбаевой, на скамье подсудимых находился ее брат Тургунбек Бекиш уулу.

«Ранее Токмакский городской суд оправдал обоих. Следствие предъявило подозреваемой обвинение в убийстве, а ее брату — соучастие в преступлении. Однако первая инстанция оправдала их. Прокуратура внесла апелляционное представление, и Чуйский областной суд взял под стражу Бурулсун Чылпакбаеву. При этом судебная коллегия переквалифицировала обвинение ее брату на статью «Укрывательство тяжкого преступления» УК КР. Мужчину оправдали и по этой статье. Гособвинение считает этот приговор необоснованным и обжалует его в Верховном суде», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, что родственники погибшего выходили на митинги к «Белому дому» с требованием взять под стражу обвиняемых.

11 июня 2016 года 28-летнего Жакшылыка Дуйшеналиева похитили из собственного дома, избили и сожгли в автомобиле. По подозрению были задержаны двое — бывшая сожительница Дуйшеналиева Бурулсун Чылпакбаева и ее брат экс-сотрудник милиции Тургунбек Бекиш уулу. Им предъявили обвинение, но суд их оправдал за недоказанностью вины.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149190/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
В Сулюкте отец убил пьяного сына. Он приговорен к 10 годам тюрьмы
Убийство Лимонти в Нарыне. В милиции рассказали свою версию произошедшего
МВД расследует убийство Лимонти. Фото с места происшествия
В Нарыне убит член ОПГ по прозвищу Лимонти
Режим ЧП в Кыргызстане. Въезд в Токмак для лиц без прописки ограничили
Режим ЧС в Токмаке. Около 300 добровольцев-дружинников будут патрулировать город
В Бишкеке мужчину, жестоко убившего приятеля, суд приговорил к 7,5 года тюрьмы
В селе Кара-Джигач пасынок убил отчима
В Сокулукском районе убили водителя такси
В Чуйской области женщину убили, а затем выбросили в реку
Популярные новости
Милиционера задержали за&nbsp;нарушение комендантского часа. Секс-работниц не&nbsp;возил Милиционера задержали за нарушение комендантского часа. Секс-работниц не возил
На&nbsp;Иссык-Куле за&nbsp;неделю повесились пять школьников На Иссык-Куле за неделю повесились пять школьников
В&nbsp;Иссык-Атинском районе в&nbsp;один день повесились два школьника В Иссык-Атинском районе в один день повесились два школьника
Суициды школьников в&nbsp;Иссык-Ате. Стали известны подробности Суициды школьников в Иссык-Ате. Стали известны подробности
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
5 апреля, воскресенье
09:55
Вместо Аиды Исмаиловой в ЖК придет Айгерим Бейшембаева. В ЦИК объяснили почему Вместо Аиды Исмаиловой в ЖК придет Айгерим Бейшембаева....
09:46
Похитила, избила, сожгла. Жительницу Токмака приговорили к 12,5 года тюрьмы
09:27
Карантин. Что угнетает подсудимого Алмазбека Атамбаева, рассказал его адвокат
09:16
В Республиканской инфекционной больнице находится 21 пациент с коронавирусом
09:07
Горячая линия Минздрава: У многих паническое настроение из-за коронавируса
4 апреля, суббота
23:28
Кыргызстан попал на сайт Google, отслеживающий передвижения людей на карантине
22:28
Русский театр драмы начинает показы онлайн-спектаклей
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 апреля: без осадков