Похитила, избила, сожгла. Жительницу Токмака приговорили к 12,5 года тюрьмы

Обвиняемую в жестоком убийстве водителя маршрутного такси Бурулсун Чылпакбаеву приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, помимо Бурулсун Чылпакбаевой, на скамье подсудимых находился ее брат Тургунбек Бекиш уулу.

«Ранее Токмакский городской суд оправдал обоих. Следствие предъявило подозреваемой обвинение в убийстве, а ее брату — соучастие в преступлении. Однако первая инстанция оправдала их. Прокуратура внесла апелляционное представление, и Чуйский областной суд взял под стражу Бурулсун Чылпакбаеву. При этом судебная коллегия переквалифицировала обвинение ее брату на статью «Укрывательство тяжкого преступления» УК КР. Мужчину оправдали и по этой статье. Гособвинение считает этот приговор необоснованным и обжалует его в Верховном суде», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, что родственники погибшего выходили на митинги к «Белому дому» с требованием взять под стражу обвиняемых.

11 июня 2016 года 28-летнего Жакшылыка Дуйшеналиева похитили из собственного дома, избили и сожгли в автомобиле. По подозрению были задержаны двое — бывшая сожительница Дуйшеналиева Бурулсун Чылпакбаева и ее брат экс-сотрудник милиции Тургунбек Бекиш уулу. Им предъявили обвинение, но суд их оправдал за недоказанностью вины.