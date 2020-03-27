Молодая жительница Оша повесилась после пяти месяцев брака

В Оше повесилась 23-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба УВД одноименной области.

По ее данным, 26 марта в 00.30 в милицию поступила информация о том, что жительница села Кенеш И.Э., 1997 года рождения, совершила суицид.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется досудебное производство.

Согласно информации городской судебно-медицинской экспертизы, на теле девушки не обнаружено следов насилия, только на шее — от веревки, на которой она повесилась. «Тело погибшей в тот же день забрали родственники в Баткенскую область», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ноябре 2019-го она вышла замуж, прожила с супругом пять месяцев.