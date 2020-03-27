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Происшествия

Молодая жительница Оша повесилась после пяти месяцев брака

В Оше повесилась 23-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба УВД одноименной области.
 
По ее данным, 26 марта в 00.30 в милицию поступила информация о том, что жительница села Кенеш И.Э., 1997 года рождения, совершила суицид.
 
Факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется досудебное производство.
 
Согласно информации городской судебно-медицинской экспертизы, на теле девушки не обнаружено следов насилия, только на шее — от веревки, на которой она повесилась. «Тело погибшей в тот же день забрали родственники в Баткенскую область», — говорится в сообщении.
 
Уточняется, что в ноябре 2019-го она вышла замуж, прожила с супругом пять месяцев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148244/
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