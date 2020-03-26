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В Бишкеке мужчину, жестоко убившего приятеля, суд приговорил к 7,5 года тюрьмы

Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемого в убийстве к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил старший помощник прокурора Первомайского района Мирлан Сооронкулов.

По его словам, гособвинение не согласно с таким приговором. Суд переквалифицировал обвиняемому статью «Убийство» на «Причинение тяжкого вреда здоровью».

«Вина 45-летнего Г.В. полностью доказана материалами следствия, и в суде. Г.В. обвиняется в том, что после распития спиртных напитков ударил по голове одноклассника А.К. По данным следствия, сначала обвиняемый нанес удары металлическим костылем, а затем деревянным черенком. Мужчина скончался на месте», — рассказал старший помощник прокурора.

«В суде обвиняемый признал вину и объяснил свой поступок тем, что ударил погибшего костылем за то, что тот справил нужду в зале. Со слов обвиняемого, А.К. от удара не терял сознания, а лишь уснул. О том, что А.К. умер, обвиняемый якобы узнал от милиционеров», — рассказал Мирлан Сооронкулов.

Прокурор добавил, что решение суда гособвинение обжалует в Бишкекском городском суде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148023/
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