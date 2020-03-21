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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

В Бишкеке задержали подозреваемого в похищении девушки для женитьбы

В Бишкеке задержали подозреваемого, который украл девушку для женитьбы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась подруга похищенной и рассказала, что 19 марта примерно в 21.40 27-летнюю Г.Ш. украли и увезли в неизвестном направлении.

Сотрудники Патрульной службы милиции задержали 28-летнего М.К. и отвезли в УВД Свердловского района. «Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 175 «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР. Ведется следствие», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/147416/
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В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении девушки для женитьбы
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