Депутат предложила ввести обязательное медобследование вступающих в брак

Депутат Жогорку Кенеша Нуржамал Торобекова выступила с инициативой обязать граждан, планирующих вступить в брак, проходить медицинское обследование. Об этом она заявила на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

В качестве примера депутат привела опыт соседнего государства: «Например, в Узбекистане многие годы молодые пары перед свадьбой обязательно сдают анализы на ВИЧ, гепатит и другие заболевания, и только после вступают в брак».

По мнению Нуржамал Торобековой, такая мера необходима для предотвращения заражения супругов инфекционными заболеваниями. Особое внимание она уделила проблеме миграции.

Читайте по теме
В 2025 году в Кыргызстане выявили более 8,5 тысячи случаев вирусного гепатита

«Мы видим случаи, когда наши ребята заражаются, находясь, например, в Москве. Родители, даже зная о болезни сына, не предупреждают невесту и женят его. В итоге инфекция передается жене, и она тоже заболевает», — подчеркнула депутат.

Напомним, сегодня в профильном комитете депутаты заслушивают информации Министерства здравоохранения о профилактике и эпидемиологической ситуации по гепатитам в республике.
