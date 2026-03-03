Медосмотр перед браком: чем полезна и чем опасна инициатива

Обязательный медосмотр перед свадьбой может стать новой нормой для кыргызстанцев. С такой инициативой выступили в парламенте, объясняя ее необходимостью борьбы с ВИЧ, гепатитами и другими инфекциями. Однако эксперты предупреждают: без гарантий конфиденциальности и готовности системы здравоохранения мера рискует обернуться социальным давлением и дискриминацией.

Инициативу озвучили на заседании парламентского комитета по здравоохранению во время обсуждения эпидемиологической ситуации по гепатитам.

По словам депутата Нуржамал Торобековой, обязательное обследование позволит предотвратить заражение супругов инфекциями. В качестве примера она привела опыт Узбекистана, где перед регистрацией брака пары сдают анализы на ВИЧ, гепатиты и другие заболевания.

Особое внимание Нуржамал Торобекова уделила проблеме миграции. По ее словам, нередки случаи, когда мужчины заражаются за рубежом, а затем вступают в брак, не сообщая о диагнозе. В результате инфекция передается супруге. Депутат подчеркнула, что подобные ситуации можно предотвратить при обязательном обследовании до свадьбы.

Юрист Гулиза Акматсияева поддержала инициативу парламентария. Она специализируется на правовой помощи кыргызстанцам, у которых в России выявили серьезные инфекционные заболевания.

Юрист рассказала 24.kg, что среди мигрантов по-прежнему распространено отрицание серьезных диагнозов, а число случаев ВИЧ и сифилиса растет.

Инициативу поддержала и эксперт Феруза Амадалиева. Имея большой опыт работы с людьми, живущими с ВИЧ, она считает обязательный медосмотр оправданным шагом для защиты здоровья будущей семьи.

«Я давно поднимаю эту проблему. Пройти медицинское обследование перед свадьбой — мера не лишняя. Но я рассматриваю этот вопрос более масштабно. Мигранты, возвращаясь домой, должны сдавать анализы по аналогии с российским опытом. Кыргызстану необходимы современные высокомощные лаборатории», — отмечает она.

По ее мнению, в Кыргызстане многие заболевания выявляют поздно, поскольку люди обращаются к врачу только при появлении симптомов. Добрачное обследование позволило бы обнаружить инфекции, репродуктивные проблемы и генетические риски.

«Добрачный медосмотр — не новая идея. Он есть или частично применяется во многих странах, например, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, именно как профилактическая мера. У нас молодые пары впервые проходят полноценные анализы только перед беременностью, когда часть проблем исправить сложнее», — отмечает она.

Цель инициативы — не контроль над личной жизнью, а защита семьи. Поэтому успех идеи зависит не от анализов, а от гарантии анонимности и медицинского объяснения без осуждения. Феруза Амадалиева

Однако Феруза Амадалиева опасается, что в условиях Кыргызстана, где сильные семейные связи, медосмотр может легко превратиться из медицинской меры в инструмент социального давления. В традиционном обществе результаты анализов зачастую становятся достоянием всей семьи, а не только пары. При этом, по мнению эксперта, основной удар приходится на женщин: именно их чаще обвиняют в проблемах с фертильностью или «плохой генетике», превращая диагноз в моральный приговор.

Эксперт по общественному здравоохранению Бермет Барыктабасова скептически оценила инициативу, указав на серьезные риски, которые государство может не учесть.

По ее словам, любые принудительные меры вызывают тревогу, поскольку ограничивают право человека на выбор. Она считает более оправданным обязательное информирование и консультацию, а не принуждение к обследованию.

«Проверить статус по ВИЧ и гепатитам в ЦСМ несложно. Государству выгоднее выделить по 500 сомов на обследование сейчас, чем потом нести в тысячи раз более высокие расходы на пожизненное лечение пациента. При этом тестирование не должно быть привязано к вступлению в брак — оно касается всех: молодых и пожилых, мужчин и женщин. К тому же справка лишь фиксирует статус на данный момент, но не дает гарантий на будущее», — отметила она.

Несмотря на врачебную тайну, риски утечки персональных данных сохраняются, и вместо профилактики мера может обернуться социальным давлением и фактическим запретом на брак.

Генетический аспект напрямую в инициативе не поднимался, однако эксперты отмечают, что вопрос врожденных заболеваний также важен. По словам Бермет Барыктабасовой, в Кыргызстане профилактика врожденных патологий в основном начинается в антенатальном периоде — во время беременности, когда отклонения выявляются на УЗИ или по клиническим признакам.

С точки зрения генетики, обследование целесообразно прежде всего для пар с близкородственными браками, которые чаще встречаются на юге страны. Если оба супруга являются носителями рецессивного гена спинальной мышечной атрофии (СМА), риск рождения больного ребенка достигает 25 процентов. Лечение таких заболеваний крайне дорогостоящее: стоимость одного препарата может достигать $2,5 миллиона, либо требуется пожизненная терапия примерно по $50 тысяч в год.

Эксперт обращает внимание и на то, что готовность системы здравоохранения к массовому генетическому скринингу никто не оценивал.

Базовые генетические анализы на фенилкетонурию, СМА или муковисцидоз стоят 10–15 тысяч сомов, а более сложное секвенирование экзома обходится в 180–200 тысяч сомов на пару. По мнению Бермет Барыктабасовой, это слишком дорого для обязательного массового применения, особенно с учетом того, что даже базовые медицинские услуги пока не полностью обеспечены.

Министерство здравоохранения в комментарии 24.kg заявило, что считает целесообразным развивать практику добровольного добрачного консультирования и медицинского обследования, направленного на информирование граждан о состоянии их здоровья и возможных рисках для будущей семьи. В ведомстве подчеркнули, что придание такому обследованию обязательного характера требует дополнительной правовой и межведомственной проработки с учетом норм законодательства в сфере защиты прав граждан и персональных данных.

«Министерство здравоохранения готово в установленном порядке принять участие в обсуждении инициативы и предоставить экспертные предложения по медицинским аспектам вопроса в рамках своей компетенции», — сказали в ведомстве.

Инициативу обязательного медосмотра перед браком поднимают в Кыргызстане не впервые — аналогичные предложения звучали еще в 2018 году для защиты невест от скрытых инфекций. Тогда они не получили поддержки.

Сегодня статья 16 Семейного кодекса гарантирует исключительно добровольный и конфиденциальный характер таких обследований, оставляя право на разглашение диагноза только за самим пациентом.