21:20
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Медосмотр перед браком: чем полезна и чем опасна инициатива

Обязательный медосмотр перед свадьбой может стать новой нормой для кыргызстанцев. С такой инициативой выступили в парламенте, объясняя ее необходимостью борьбы с ВИЧ, гепатитами и другими инфекциями. Однако эксперты предупреждают: без гарантий конфиденциальности и готовности системы здравоохранения мера рискует обернуться социальным давлением и дискриминацией.

Читайте по теме
Депутат предложила ввести обязательное медобследование вступающих в брак

Инициативу озвучили на заседании парламентского комитета по здравоохранению во время обсуждения эпидемиологической ситуации по гепатитам.

По словам депутата Нуржамал Торобековой, обязательное обследование позволит предотвратить заражение супругов инфекциями. В качестве примера она привела опыт Узбекистана, где перед регистрацией брака пары сдают анализы на ВИЧ, гепатиты и другие заболевания.

Особое внимание Нуржамал Торобекова уделила проблеме миграции. По ее словам, нередки случаи, когда мужчины заражаются за рубежом, а затем вступают в брак, не сообщая о диагнозе. В результате инфекция передается супруге. Депутат подчеркнула, что подобные ситуации можно предотвратить при обязательном обследовании до свадьбы.

Юрист Гулиза Акматсияева поддержала инициативу парламентария. Она специализируется на правовой помощи кыргызстанцам, у которых в России выявили серьезные инфекционные заболевания.

Юрист рассказала 24.kg, что среди мигрантов по-прежнему распространено отрицание серьезных диагнозов, а число случаев ВИЧ и сифилиса растет.

личного архива
Фото личного архива. Гулиза Акматсияева
«Я давно поднимаю эту проблему. Пройти медицинское обследование перед свадьбой — мера не лишняя.  Но я рассматриваю этот вопрос более масштабно. Мигранты, возвращаясь домой, должны сдавать анализы по аналогии с российским опытом. Кыргызстану необходимы современные высокомощные лаборатории», — отмечает она.

Инициативу поддержала и эксперт Феруза Амадалиева. Имея большой опыт работы с людьми, живущими с ВИЧ, она считает обязательный медосмотр оправданным шагом для защиты здоровья будущей семьи.

По ее мнению, в Кыргызстане многие заболевания выявляют поздно, поскольку люди обращаются к врачу только при появлении симптомов. Добрачное обследование позволило бы обнаружить инфекции, репродуктивные проблемы и генетические риски.

«Добрачный медосмотр — не новая идея. Он есть или частично применяется во многих странах, например, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, именно как профилактическая мера. У нас молодые пары впервые проходят полноценные анализы только перед беременностью, когда часть проблем исправить сложнее», — отмечает она.

личного архива
Фото личного архива. Феруза Амадалиева
Однако Феруза Амадалиева опасается, что в условиях Кыргызстана, где сильные семейные связи, медосмотр может легко превратиться из медицинской меры в инструмент социального давления. В традиционном обществе результаты анализов зачастую становятся достоянием всей семьи, а не только пары. При этом, по мнению эксперта, основной удар приходится на женщин: именно их чаще обвиняют в проблемах с фертильностью или «плохой генетике», превращая диагноз в моральный приговор.

Цель инициативы — не контроль над личной жизнью, а защита семьи. Поэтому успех идеи зависит не от анализов, а от гарантии анонимности и медицинского объяснения без осуждения. 

Феруза Амадалиева

Эксперт по общественному здравоохранению Бермет Барыктабасова скептически оценила инициативу, указав на серьезные риски, которые государство может не учесть.

По ее словам, любые принудительные меры вызывают тревогу, поскольку ограничивают право человека на выбор. Она считает более оправданным обязательное информирование и консультацию,  а  не принуждение к обследованию.

«Проверить статус по ВИЧ и гепатитам в ЦСМ несложно. Государству выгоднее выделить по 500 сомов на обследование сейчас, чем потом нести в тысячи раз более высокие расходы на пожизненное лечение пациента. При этом тестирование не должно быть привязано к вступлению в брак — оно касается всех: молодых и пожилых, мужчин и женщин. К тому же справка лишь фиксирует статус на данный момент, но не дает гарантий на будущее», — отметила она.

личного архива
Фото личного архива. Бермет Барыктабасова
Бермет Барктабасова, как и Феруза Амадалиева, предупреждает, что обязательное обследование может привести к дискриминации и стигматизации. В небольших населенных пунктах, где о предстоящей свадьбе знают все, отмена брака после сдачи анализов может поставить на паре «клеймо» — окружающие начнут предполагать ВИЧ или генетические заболевания.

Несмотря на врачебную тайну, риски утечки персональных данных сохраняются, и вместо профилактики мера может обернуться социальным давлением и фактическим запретом на брак. 

Генетический аспект напрямую в инициативе не поднимался, однако эксперты отмечают, что вопрос врожденных заболеваний также важен. По словам Бермет Барыктабасовой, в Кыргызстане профилактика врожденных патологий в основном начинается в антенатальном периоде — во время беременности, когда отклонения выявляются на УЗИ или по клиническим признакам.

С точки зрения генетики, обследование целесообразно прежде всего для пар с близкородственными браками, которые чаще встречаются на юге страны. Если оба супруга являются носителями рецессивного гена спинальной мышечной атрофии (СМА), риск рождения больного ребенка достигает 25 процентов. Лечение таких заболеваний крайне дорогостоящее: стоимость одного препарата может достигать $2,5 миллиона, либо требуется пожизненная терапия примерно по $50 тысяч в год.

Эксперт обращает внимание и на то, что готовность системы здравоохранения к массовому генетическому скринингу никто не оценивал.

Базовые генетические анализы на фенилкетонурию, СМА или муковисцидоз стоят 10–15 тысяч сомов, а более сложное секвенирование экзома обходится в 180–200 тысяч сомов на пару. По мнению  Бермет Барыктабасовой, это слишком дорого для обязательного массового применения, особенно с учетом того, что даже базовые медицинские услуги пока не полностью обеспечены.

Министерство здравоохранения в комментарии 24.kg заявило, что считает целесообразным развивать практику добровольного добрачного консультирования и медицинского обследования, направленного на информирование граждан о состоянии их здоровья и возможных рисках для будущей семьи.  В ведомстве подчеркнули, что придание такому обследованию обязательного характера требует дополнительной правовой и межведомственной проработки с учетом норм законодательства в сфере защиты прав граждан и персональных данных.

Читайте по теме
Тест на ВИЧ перед свадьбой могут ввести в Кыргызстане

«Министерство здравоохранения готово в установленном порядке принять участие в обсуждении инициативы и предоставить экспертные предложения по медицинским аспектам вопроса в рамках своей компетенции», — сказали в ведомстве.

Инициативу обязательного медосмотра перед браком поднимают в Кыргызстане не впервые — аналогичные предложения звучали еще в 2018 году для защиты невест от скрытых инфекций. Тогда они не получили поддержки.

Сегодня статья 16 Семейного кодекса гарантирует исключительно добровольный и конфиденциальный характер таких обследований, оставляя право на разглашение диагноза только за самим пациентом.

Статья 16. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак

1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся учреждениями здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак.

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование.

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последний вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363832/
просмотров: 1680
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предложила ввести обязательное медобследование вступающих в брак
Мигрантов с инфекционными заболеваниями предлагают депортировать из России
Президент КР озабочен. Каждый третий брак в КР заканчивается разводом
ГКНБ опровергает массовый характер заключения браков между гражданами КР и КНР
Сезон жары. О профилактике острых кишечных инфекций напомнили медики
Возможны вспышки. Центр особо опасных инфекций просят оставить самостоятельным
Кабмин обязал частные и госбольницы сообщать об инфекционных заболеваниях
Марбургская лихорадка. Кыргызстан готовится на случай завоза вируса
Цифра дня. 208 пар зарегистрировали брак в красивую дату 24.09.24 в Кыргызстане
ВОЗ предупреждает о росте случаев заболеваний, передающихся половым путем
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
3 марта, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 марта: дожди, переходящие в снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 марта: дожди, переход...
20:45
ЦИК проверяет информацию о наличии судимости у депутата ЖК Бекмурзы Эргешова
20:42
СМИ выяснили размер зарплаты учительниц вероятных сыновей Путина и Кабаевой
20:24
Минстрой выявил в Бишкеке ряд объектов, не зарегистрированных в реестре
20:02
Поликлиника в Ошской области закупает планшеты на 6,6 миллиона сомов