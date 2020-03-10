Кыргызстанец пытался продать фальшивые $15 тысяч

В Кыргызстане задержан сбытчик фальшивых денег. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, 6 марта в Бишкеке при попытке сбыта фальшивых денег в размере $15 тысяч задержан 65-летний А.М.

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Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 225 (подделка денег и ценных бумаг) УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ проводит оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к изготовлению и распространению фальшивых денег.